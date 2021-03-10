В Молдове западные партнёры продвигают по отношению к властям Молдовы избирательные подходы. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в ходе телепередачи.

Он высказал свое недоумение отсутствием реакции на явное нарушение Конституции нынешним президентом и отказом Майи Санду соблюдать решения КС.

«Если выгодно Майе Санду нарушать Конституцию, тогда она молодец. Все молчат, засунув голову в песок. Все западные послы молчат. Представьте себе, что Додон нарушает Конституцию, как это делает Майя Санду в последние два месяца. Представляете, что было бы? Сколько заявлений, рабочих групп, Совет Европы, Брюссель, Венецианская комиссия. Теперь все молчат. Почему? Потому что она их, потому что она та, которую они же и продвигали, потому что можно закрыть глаза на все беззакония, когда цель геополитическая. Так было с Филатом, Лянкэ, Плахотнюком. Чем закончилось? Также будет и сейчас. Не продлится долго. Будет быстрее, и Запад наступает на те же грабли», – сказал Додон

Он отметил, что западные партнёры не могут давать указания суверенному государству, а должны соблюдать национальные интересы нашей страны

«Мы уважаем всех партнеров – и с Запада и с Востока. И рекомендуем им, просим их быть более внимательными, когда речь идёт о вмешательстве во внутренние дела. Не думаю, что это правильно – оценивать одного или другого депутата, тот или иной закон, если это не касается двусторонних обязательств»,- отметил лидер социалистов.