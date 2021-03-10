Уже, пожалуй, каждому жителю страны понятно, что Майя Санду сознательно и демонстративно превышает границы полномочий, предоставленных президенту в парламентской республике, а именно таковой, согласно Конституции, является Молдова.

В оправдание как действий, так и бездействия главы государства приводятся два фактора: президент избрана прямым голосованием и ей отдало свои голоса большинство избирателей. И это, как считает Санду и ее окружение, дает ей моральное право и даже обязанность брать на себя функции судьи, председателя парламента, премьер-министра и прокурора.

При этом госпожа президент твердо убеждена, что ее мандат стоит дороже мандатов депутатов, хотя и они заняли свои посты в результате того же демократического действия – выборов. Более того, половина законодателей избрана не по партийным спискам, а по одномандатным округам, то есть непосредственно гражданами.

Интернет-портал Politics.md провел нехитрую математическую операцию и сравнил количество тех, кто отдал свои голоса Майе Санду и некоторым другим политическим деятелям, с общим числом избирателей. И получил любопытные результаты. За Санду проголосовали 33,75% граждан с правом голоса, за Илана Шора – 27,9%, а за Влада Плахотнюка – так и вовсе 33,85%.

Выходит, Плахотнюк, о борьбе с которым к месту и не к месту заявляет Майя Санду, пользуется даже большим доверием избирателей, чем госпожа президент? И чем, в таком случае, ее мандат легитимнее, чем у того же Плахотнюка или Шора? И если злоупотребления последних не должны остаться безнаказанными, такой же подход должен быть применен и к тем, кто недалеко от них ушел.