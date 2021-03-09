Партия социалистов обеспокоена ежедневным ухудшением политической и экономической ситуации на фоне глубокого пандемического кризиса.

При этом поражает безответственность некоторых политиков и руководителей государственных органов, которые отказываются вести диалог и ставить насущные проблемы людей и их безопасность на первое место. Офис президента спровоцировал политический кризис: институциональный тупик, отсутствие функционального правительства, чрезмерная забота о предвыборных интересах отдельных руководителей государства, угрожающий рост числа заболевших и пугающая смертность от ковида, высокий риск полного карантина, который только ухудшит экономическую и социальную ситуацию. Страна погружается в хаос.

Уже несколько парламентских партий неоднократно предлагали главе государства начать диалог для выхода из кризиса. Но Майя Санду отвергает какой бы то ни было диалог, по-прежнему отказывается соблюдать Конституцию и выполнять решения Конституционного суда – все это явные признаки узурпации власти.

Партия социалистов с сожалением отмечает обострение ситуации в стране и созывает в четверг заседание Политисполкома формирования для определения плана действий по спасению страны от политического, эпидемического, социального и экономического хаоса.

После заседания Исполкома все решения будут обнародованы.