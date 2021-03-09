Глава пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ее патрон еще не решил, стоит ли бороться за то, чтобы пойти на второй президентский срок, сообщает «Страна».

По ее глубокому убеждению, нынешний глава государства на голову выше всех своих предшественников. «Я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что очень правильно и хорошо ведет нашу страну. Я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать», – заявила Мендель. Зеленский в первом туре выборов набрал 30,24%, а во втором – 73,22%. По данным социологической группы «Рейтинг», если бы президента Украины избирали в ближайшие дни, то за Зеленского голосовали бы 27% избирателей.