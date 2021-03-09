В Киеве объявили об очередной агрессии в отношении Украины, на этот раз вторглись российские авиадиспетчеры, сообщает «Военное обозрение».

Забил тревогу по этому случаю министр инфраструктуры Владислав Криклий. «Они (диспетчеры, ред.) создают препятствия для наших партнеров. Они пытаются навредить в радиоэфире, распространяют дезинформацию и тому подобное. На сентябрь месяц этого года запланированы учения НАТО в Черном море, и мы, собственно, хотели привлечь к ним внимание, чтобы можно было обезопасить и нас. И собственно, выработать какие-то решения, чтобы в дальнейшем не было подобных вторжений», – заявил Криклий. Он уверен, что диспетчеры, обслуживающие авиарейсы из/в Крым – агрессоры, и об этом он проинформировал «партнеров из НАТО».