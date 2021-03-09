Об этом заявляла Майя Санду в марте 2020 года, когда она не находилась у власти. Бывший лидер ПДС критиковала решение властей провести выборы в Хынчештском одномандатном округе, заявляя, что жизнь и здоровье граждан подвержены риску.

«Я провела неформальные разговоры с представителями Центральной избирательной комиссии и спросила их: отменят ли выборы, посоветовав им сделать это. Они ответили, что обратились в Комиссию по чрезвычайным ситуациям», – рассказывала Майя Санду в 2020 году.

Уточним, что в настоящее время президент страны Майя Санду настаивает на проведении доcрочных парламентских выборов. Происходит это в условиях непростой эпидемиологической обстановки, намного критичнее, чем в марте 2020 года, когда состоялись выборы в Хынчештском районе. Например, 15 марта 2020 года, в день голосования, в стране были подтверждены 23 случая коронавируса. А 4 марта 2021 года в Молдове отмечено рекордное число новых случаев – 1800 заболевших COVID.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1iTV0VCAXjK4OnLYKSFx2aqwPQNX6aDIm/view?usp=sharing