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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Одиночество боится повседневных ритуалов

Одиночество боится повседневных ритуалов
09 марта
14:27 2021
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Чувство одиночества знакомо очень многим людям. Справиться с ним нелегко. Но ученые из Калифорнийского университета в США и Восточно-Китайского педагогического университета пришли к выводу, что одним из средств борьбы с этим чувством могут служить повседневные дела. Такие привычные мелочи, совершаемые изо дня в день, как заваривание чая, приготовление любимых блюд на завтрак или прогулка с собакой. Все это придает жизни определенный смысл. Подобный смысл заключается и при подготовке к общим или личным праздникам – Новому году или дню рождения, даже если никаких особых торжеств не намечается.

Чтобы проверить свои предположения, специалисты провели опрос – каких повседневных ритуалов придерживаются участники исследования и насколько сильное чувство одиночества они испытывают. Участникам предложили не отказываться от привычных действий, подчеркнув, что надо продолжать именно простые ритуалы, не усложняя их, и через время повторили опрос. Испытуемые признали, что в их жизни в результате появилось больше смысла, а ощущение одиночества уменьшилось, сообщает Naked-science.

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