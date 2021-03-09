Шведские учёные признали “Спутник V” самой эффективной вакциной
Исследователи из шведского Университета Умео заявили, что “Спутник V” работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на публикацию в научном журнале PNAS. Ученые из Университета Умео вместе с исследователями из Германии и Нидерландов обнаружили, что некоторые вакцины попадают в клетку иначе, чем считалось ранее, а это означает, что они могут работать лучше, чем другие вакцины. Профессор вирусологии в Университете Умео Никлас Арнберг отметил роль гексонового белка, который действует как “ключ” к клетке.
«Раньше считалось, что все вакцины, в которых аденовирус использовался в качестве переносчика, используют протеин S в качестве “ключа” для проникновения в клетки. Но когда мы попытались повторить это в лаборатории, то мы не смогли этого доказать. Затем мы начали изучать другой белок, так называемый гексоновый, и увидели, что именно этот белок действует как “ключ” в клетку», – сказал профессор. Он подчеркнул, что вакцины с гексоновыми белками в качестве “ключей” более эффективны, чем вакцины, в которых используется протеин S. В этой связи Арнберг отметил, что российская вакцина наиболее эффективна против коронавируса, пишет источник.