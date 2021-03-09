Исследователи из шведского Университета Умео заявили, что “Спутник V” работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на публикацию в научном журнале PNAS. Ученые из Университета Умео вместе с исследователями из Германии и Нидерландов обнаружили, что некоторые вакцины попадают в клетку иначе, чем считалось ранее, а это означает, что они могут работать лучше, чем другие вакцины. Профессор вирусологии в Университете Умео Никлас Арнберг отметил роль гексонового белка, который действует как “ключ” к клетке.

«Раньше считалось, что все вакцины, в которых аденовирус использовался в качестве переносчика, используют протеин S в качестве “ключа” для проникновения в клетки. Но когда мы попытались повторить это в лаборатории, то мы не смогли этого доказать. Затем мы начали изучать другой белок, так называемый гексоновый, и увидели, что именно этот белок действует как “ключ” в клетку», – сказал профессор. Он подчеркнул, что вакцины с гексоновыми белками в качестве “ключей” более эффективны, чем вакцины, в которых используется протеин S. В этой связи Арнберг отметил, что российская вакцина наиболее эффективна против коронавируса, пишет источник.