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Газета "Кишиневские новости"

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Коронавирус можно определить по крику

09 марта
12:17 2021
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По стандарту, чтобы сделать тест на наличие коронавируса, необходимо получить биоматериал человека из носа или глотки. Однако в Нидерландах придумали другой способ определения присутствия инфекции в организме.

Специальная кабинка оснащена очистителем воздуха. Человеку предлагается войти в кабинку и что-нибудь громко воскликнуть или запеть. Частицы воздуха, которые при этом выделяются, соберет очиститель. Прибор и определит, есть ли в частицах коронавирус. Вся процедура занимает не более трех минут.

Точность подобного тестирования проверяли, сопоставив полученные результаты с теми, которые показал обычный ПЦР-анализ у тех же людей. Совпадение составило восемьдесят два процента.

По мнению разработчиков, такая кабинка может найти применение в местах массового скопления людей – аэропортах, школах, крупных компаниях, накануне зрелищных мероприятий, сообщает «Reuters».

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