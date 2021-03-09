По стандарту, чтобы сделать тест на наличие коронавируса, необходимо получить биоматериал человека из носа или глотки. Однако в Нидерландах придумали другой способ определения присутствия инфекции в организме.

Специальная кабинка оснащена очистителем воздуха. Человеку предлагается войти в кабинку и что-нибудь громко воскликнуть или запеть. Частицы воздуха, которые при этом выделяются, соберет очиститель. Прибор и определит, есть ли в частицах коронавирус. Вся процедура занимает не более трех минут.

Точность подобного тестирования проверяли, сопоставив полученные результаты с теми, которые показал обычный ПЦР-анализ у тех же людей. Совпадение составило восемьдесят два процента.

По мнению разработчиков, такая кабинка может найти применение в местах массового скопления людей – аэропортах, школах, крупных компаниях, накануне зрелищных мероприятий, сообщает «Reuters».