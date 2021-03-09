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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Живые кости научились создавать методом биопечати

09 марта
12:17 2021
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Заменители натуральных костей в медицине научились создавать уже давно. Но при этом, как правило, используются токсичные химические вещества, и процесс необходимо проводить при высоких температурах. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии разработали принципиально новую технологию.

Инновация состоит в том, что костеобразные структуры можно печатать на 3D-принтере при комнатной температуре. Применение химических веществ или сильного излучения исключено, используются только клеточные биосуспензии, полученные из минералов (специалисты называеют их «чернила»). Образовавшийся материал при погружении в воду практически немедленно затвердевает.

Как утверждают ученые, их технология позволяет не только создавать искусственную кость для последующей имплантации, но и вводить «чернила» путем инъекций непосредственно в кости, где имеются полости. Костеобразная структура возникнет именно там, где нужно, сообщает Hromadske.ua.             

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