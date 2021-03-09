Очередная ложь, рожденная в стенах Администрации президента, вызвала негодование председателя Партии социалистов. Игорь Додон обвинил Майю Санду в распространении лжи и потребовал опровержения информации о покупке бывшим президентом телефона на общественные средства.

Пресс-секретарь ПСРМ Кармена Лупей призвала Майю Санду сконцентрироваться на реальных проблемах, а не на лжи и сплетнях. «Чтобы прикрыть провалы в деятельности администрации президента и скандалы в команде миллионеров с офшорными компаниями, как и закупки цветов и ковров для главы государства, Майя Санду запустила ложь о своем предшественнике. Одна из них о мобильном телефоне, якобы купленном администрацией президента для бывшего главы государства.

Это наглая ложь. Игорь Додон требует у Майи Санду опровергнуть информацию. Или представить доказательства о наличии такой покупки. Во время мандата Игоря Додона администрация президента никогда не покупала мобильный телефон для главы государства.

Призываю Майю Санду сконцентрироваться на реальных проблемах граждан, которые ждут решений, а не на лжи и сплетнях, чтобы прикрыть собственные скандалы и проблемы», – написала в социальной сети пресс-секретарь ПСРМ.