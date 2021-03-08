В минувшее воскресенье в Кишиневе прошло учредительное собрание Партии перемен, сообщает агентство ipn.md

Председателем формирования избрали Штефана Глигора, известного гражданского активиста и политического аналитика. Территориальные организации партии созданы в районах: Новые Анены, Кантемир и Леово. Из-за коронакризиса отделения в Кишиневе и Бельцах пока не сформированы. «В этих муниципалитетах есть большое количество людей, желающих участвовать в создании территориальных организаций, но, к сожалению, в настоящее время эти учредительные заседания не могут состояться из-за ограничений налагаемых властями», – говорится в пресс-релизе новообразования. Если партию зарегистрирует Агентство государственных услуг, она станет 66-й в стране. Около половины из них сегодня считаются действующими.