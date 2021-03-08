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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 марта 4129 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 марта 4129 смертельных случаев
08 марта
19:38 2021
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В течение прошедшего дня, 8 марта, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 74-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 83-летний мужчина из Кишинева, 86-летняя женщина из Кишинева, 56-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 47-летняя женщина из Яловенского района, 74-летний мужчина из Дубоссарского района, 79-летняя женщина из Кагула, 64-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Кишинева, 59-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 82-летний мужчина из Дондюшанского района, 63-летняя женщина из муниципия Бельцы, 62-летняя женщина из Комратского района, 59-летний мужчина из Унгенского района.               

На вечер 8 марта 172242 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4129 человек умерли от инфекции.

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