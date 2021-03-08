На сегодняшний день в стране 172242 человека прошли лечение и 4129 умерли от инфекции COVID-19.

На 8 марта в Молдове подтверждены 195602 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11811 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18205 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 4121 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 323 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).