Глава комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Дмитрий Наталуха рассказал журналистам о перспективах освоения Украиной космического пространства, сообщает «Военное обозрение».

Депутат вынужден был признать – с 2017 года страна не может запустить на орбиту спутник «Сич – 2 -1». Недавно, с приближением тридцатилетия независимости Укрианы, его переименовали в «Сич -2 -30». Несмотря на это, он остается на Земле. Для того, чтобы вывести объект в околоземное пространство, необходимо изыскать от 8 до 12 миллионов долларов, а таких денег пока нет, отметил Наталуха. Также он поведал слушателям о том, что в Херсонской области обязательно построят космодром. «Ракета-носитель будет взлетать над Черным морем, а падать в Средиземноморье. Она будет пролетать над Турцией, но на высоте свыше 100 километров, так что это даже не ограничение, а дипломатическая формальность, которую должен решать МИД», – объявил Наталуха. Он считает, что космодром нужен Украине для «повышения престижа и изменения регионального статуса».