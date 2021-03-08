Понедельник, 8 марта 2021, 21:36

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Литве боятся второго Чернобыля

В Литве боятся второго Чернобыля
08 марта
14:38 2021
Версия для печати

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и его украинский коллега Юрий Витренко попытались согласовать свои действия в отношении Белорусской АЭС, сообщает Delfi.

В Вильнюсе изначально, еще на этапе проектирования, выступали против строительства БелАЭС. Литовские политики пытаются убедить страны Евросоюза в том, что не стоит покупать у Минска электроэнергию. «БелАЭС – это геополитический проект, это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому нам следует солидаризироваться в деле блокирования ее дельнейшего развития», – заявил Крейвис. В прошлом году начал работать первый блок Белорусской АЭС, в ближайшее время будет запущен второй. Латвия, Эстония и Украина, испытывающие дефицит электроэнергии, закупают ее у Минска, что вызывает недовольство в Вильнюсе. БелАЭС находится от него в 50 километрах, и литовцы боятся повторения Чернобыльской катастрофы.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,52–0,34%
EUR20,75–0,99%
GBP24,19–0,64%
UAH0,63–0,44%
RON4,25–0,95%
RUB0,23–0,67%

Курсы валют в MDL на 08.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд