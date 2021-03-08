Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и его украинский коллега Юрий Витренко попытались согласовать свои действия в отношении Белорусской АЭС, сообщает Delfi.

В Вильнюсе изначально, еще на этапе проектирования, выступали против строительства БелАЭС. Литовские политики пытаются убедить страны Евросоюза в том, что не стоит покупать у Минска электроэнергию. «БелАЭС – это геополитический проект, это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому нам следует солидаризироваться в деле блокирования ее дельнейшего развития», – заявил Крейвис. В прошлом году начал работать первый блок Белорусской АЭС, в ближайшее время будет запущен второй. Латвия, Эстония и Украина, испытывающие дефицит электроэнергии, закупают ее у Минска, что вызывает недовольство в Вильнюсе. БелАЭС находится от него в 50 километрах, и литовцы боятся повторения Чернобыльской катастрофы.