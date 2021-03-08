Отныне в Швейцарии, по результатам референдума, гражданам будет запрещено скрывать лицо под паранджой, никабом или балаклавой, сообщает Би-Би-Си.

За принятие соответствующего закона проголосовало 51,2 процента населения. Инициировала плебисцит Швейцарская народная партия. Предполагаются и исключения: прикрывать лицо можно будет в местах, где проводятся молитвы, а также в целях охраны здоровья. Хотя организаторы референдума напрямую не говорили об исламе, представители мусульманских организаций считают, что нововведения ограничивают именно их права. Магометяне Швейцарии назвали минувшее воскресенье «черным днем». Из 8,6 миллиона граждан страны 5 процентов – мусульмане, в основном это выходцы из Турции и бывшей Югославии.