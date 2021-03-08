Понедельник, 8 марта 2021, 21:36

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Паранджа в Швейцарии вне закона

Паранджа в Швейцарии вне закона
08 марта
14:37 2021
Версия для печати

Отныне в Швейцарии, по результатам референдума, гражданам будет запрещено скрывать лицо под паранджой, никабом или балаклавой, сообщает Би-Би-Си.

За принятие соответствующего закона проголосовало 51,2 процента населения. Инициировала плебисцит Швейцарская народная партия. Предполагаются и исключения: прикрывать лицо можно будет в местах, где проводятся молитвы, а также в целях охраны здоровья. Хотя организаторы референдума напрямую не говорили об исламе, представители мусульманских организаций считают, что нововведения ограничивают именно их права. Магометяне Швейцарии назвали минувшее воскресенье «черным днем». Из 8,6 миллиона граждан страны 5 процентов – мусульмане, в основном это выходцы из Турции и бывшей Югославии.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,52–0,34%
EUR20,75–0,99%
GBP24,19–0,64%
UAH0,63–0,44%
RON4,25–0,95%
RUB0,23–0,67%

Курсы валют в MDL на 08.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд