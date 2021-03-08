Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Богдан Сеник заявил, что информация о создании подразделений из представителей сексуальных меньшинств не соответствует действительности, сообщает «Страна».

По словам офицера, подобного рода новости пишутся в России. «Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и вооруженных сил», – возмущался Сеник. Он призвал сотрудников Службы безопасности расследовать то, как и каким образом подобный вброс появился в информационном поле. При этом украинское сообщество сексуальных меньшинств повторно подтвердило информацию о том, что в армии создается специальное подразделение для представителей ЛГБТ, только в Генеральном штабе об этом пока не знают. Напомним, ранее в Fаcebook была размещена информация, адресованная геям, лесбиянкам и трансгендерам, с призывом вступать в вооруженные силы Украины.