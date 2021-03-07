В течение прошедшего дня, 7 марта, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 71-летняя женщина из Хынчештского района, 79-летний мужчина из Ниспоренского района, 86-летняя женщина из Комратского района, 71-летняя женщина из Комратского района, 64-летний мужчина из Унгенского района, 69-летний мужчина из Кишинева, 46-летний мужчина из Флорештского района, 57-летний мужчина из Каушанского района, 62-летний мужчина из Дубоссарского района, 77-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Флорештского района, 80-летний мужчина из Унгенского района, 78-летний мужчина из Яловенского района, 40-летний мужчина из Кишинева, 30-летняя женщина из Резинского района, 63-летний мужчина из Оргеевского района, 84-летняя женщина из Приднестровья, 67-летний мужчина из Приднестровья, 67-летняя женщина из Приднестровья, 54-летний мужчина из Кишинева.

На вечер 7 марта 171330 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4111 человек умерли от инфекции.