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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 марта 171330 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 марта 171330 излечившихся
07 марта
18:47 2021
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На сегодняшний день в стране 171330 человек прошли лечение и 4111 умерли от инфекции COVID-19.  

На 7 марта в Молдове подтверждены 195252 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11469 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17773 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4205 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 335 в крайне тяжелом состоянии (68 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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