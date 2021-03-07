На сегодняшний день в стране 171330 человек прошли лечение и 4111 умерли от инфекции COVID-19.

На 7 марта в Молдове подтверждены 195252 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11469 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17773 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4205 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 335 в крайне тяжелом состоянии (68 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).