Католическое информационное агентство распространило отчет «Церковь в Польше», согласно документу, свыше 90% населения страны считает себя верующими.

Каждый десятый заявил о том, что он глубоко религиозен. При этом все меньше поляков посещает воскресные богослужения, говорится в отчете. Также агентство обращает внимание на то, что в 2010-м году 90% школьников посещали уроки религии, а 2019-м только 70%. «Язык проповеди должен быть простым. Иисус проповедовал образами, притчами. И это как раз то направление, в котором мы должны общаться с молодежью. Это не может быть язык теологических трактатов», – полагает епископ Гжегож Суходольский. Согласно отчету, сегодня в Польше служит 33 600 священников.