Воскресенье, 7 марта 2021, 20:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Польша остается глубоко религиозной страной

07 марта
18:18 2021
Версия для печати

Католическое информационное агентство распространило отчет «Церковь в Польше», согласно документу, свыше 90% населения страны считает себя верующими.

Каждый десятый заявил о том, что он глубоко религиозен. При этом все меньше поляков посещает воскресные богослужения, говорится в отчете. Также агентство обращает внимание на то, что в 2010-м году 90% школьников посещали уроки религии, а 2019-м только 70%. «Язык проповеди должен быть простым. Иисус проповедовал образами, притчами. И это как раз то направление, в котором мы должны общаться с молодежью. Это не может быть язык теологических трактатов», – полагает епископ Гжегож Суходольский. Согласно отчету, сегодня в Польше служит 33 600 священников.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,550,00%
EUR20,910,00%
GBP24,280,00%
UAH0,630,00%
RON4,280,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 07.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд