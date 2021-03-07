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Газета "Кишиневские новости"

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В Литве покойникам выдают пакет вместо костюма

07 марта
18:17 2021
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Коронакризис в Литве внес коррективы в традиции прощания с усопшим, сообщает Delfi.

Директор похоронной компании Сильвия Талачкене рассказала о нововведениях. «Покойного кладут в пакет, его дезинфицируют, потом тело укладывают в гроб. Перед этим родные обычно выбирают одежду. У нас еще не было таких случаев, чтобы кто-то не покупал одежду и обувь для покойного», – рассказала Талачкене. Костюм и ботинки кладут рядом с телом, при этом даже близкие не могут увидеть умершего. Комплект одежды стоит  от 80 до 150 евро. 

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