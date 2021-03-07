Коронакризис в Литве внес коррективы в традиции прощания с усопшим, сообщает Delfi.

Директор похоронной компании Сильвия Талачкене рассказала о нововведениях. «Покойного кладут в пакет, его дезинфицируют, потом тело укладывают в гроб. Перед этим родные обычно выбирают одежду. У нас еще не было таких случаев, чтобы кто-то не покупал одежду и обувь для покойного», – рассказала Талачкене. Костюм и ботинки кладут рядом с телом, при этом даже близкие не могут увидеть умершего. Комплект одежды стоит от 80 до 150 евро.