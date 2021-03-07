Александр Турчинов, бывший исполняющий обязанности президента, на «24 канале» заявил, что в 2014-м году Украина потеряла Крым, так как не была способна противостоять захватчику, сообщает «Военное обозрение».

По словам политика, в государственном бюджете практически не было денег. Не хватало средств на то, чтобы пресечь «российскую агрессию». Также Турчинов заявил, что если бы в начале 90-х Киев не отказался от ядерного оружия, то полуостров до сих пор оставался бы украинским. Аналитики посчитали, что экс-президент подобного рода заявлениями пытается оправдать свою бездеятельность в 2014-м году, ведь тогда он еще и исполнял обязанности верховного главнокомандующего. С тех пор экономическое положение Украины только ухудшилось, но средства на ведение войны с повстанцами на Донбассе все же нашли.