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Газета "Кишиневские новости"

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Турчинов сожалеет об утраченной Украиной атомной бомбе

07 марта
18:17 2021
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Александр Турчинов, бывший исполняющий обязанности президента, на «24 канале» заявил, что в 2014-м году Украина потеряла Крым, так как не была способна противостоять захватчику, сообщает «Военное обозрение».

По словам политика, в государственном бюджете практически не было денег. Не хватало средств на то, чтобы пресечь «российскую агрессию». Также Турчинов заявил, что если бы в начале 90-х Киев не отказался от ядерного оружия, то полуостров до сих пор оставался бы украинским. Аналитики посчитали, что экс-президент подобного рода заявлениями пытается оправдать свою бездеятельность в 2014-м году, ведь тогда он еще и исполнял обязанности верховного главнокомандующего. С тех пор экономическое положение Украины только ухудшилось, но средства на ведение войны с повстанцами на Донбассе все же нашли.   

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