На левом берегу Днестра выпущен буклет и серия почтовых марок, посвященных тридцатилетию создания министерства госбезопасности, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

На первой странице издания изображен символ МГБ – щит, меч и пятиконечная звезда, тут же и фотография создателя ведомства, первого его руководителя Владимира Антюфеева. В роли серого кардинала Приднестровья он пробыл два десятка лет. Затем отбыл в Россию и на некоторое время всплыл в Донецке. На девяти почтовых марках запечатлены эпохальные моменты жизни региона. Использовались снимки местных фотографов: Лемара Корзилова, Валерия Кругликова и Владимира Иванова. Буклет и марки выпущены заранее. МГБ будет праздновать свое тридцатилетие в мае 2022 года.