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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровская госбезопасность готовится к юбилею

07 марта
18:08 2021
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На левом берегу Днестра выпущен буклет и серия почтовых марок, посвященных тридцатилетию создания министерства госбезопасности, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

На первой странице издания изображен символ МГБ – щит, меч и пятиконечная звезда, тут же и фотография создателя ведомства, первого его руководителя Владимира Антюфеева. В роли серого кардинала Приднестровья он пробыл два десятка лет. Затем отбыл в Россию и на некоторое время всплыл в Донецке. На девяти почтовых марках запечатлены эпохальные моменты жизни региона. Использовались снимки местных фотографов: Лемара Корзилова, Валерия Кругликова и Владимира Иванова. Буклет и марки выпущены заранее. МГБ будет праздновать свое тридцатилетие в мае 2022 года. 

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