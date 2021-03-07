Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин, сообщает БЕЛТА.

«Именно вы сохраняете и передаете новым поколениям важнейшие ценности и традиции. При этом вам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины. В истории страны и народа были разные периоды, но белорусские женщины всегда отличались исключительной мудростью и спокойной уверенностью в счастливом будущем», – говорится в поздравлении Лукашенко. Не ясно, причисляет ли он к «мудрым» и «спокойным» женщинам бывшего кандидата в президенты, вынужденную скрываться в Литве, Светлану Тихановскую, или ее сподвижницу, пребывающую в заключении Марию Колесникову?