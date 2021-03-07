Глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна никак не отреагирует на просьбу генпрокуратуры Белоруссии о выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщает Delfi.

На родине беглянку обвиняют в «преступлениях против порядка управления, общественной безопасности и государства». Ландсбергис на обращение Минска ответил: «Все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам – ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать – скорее рак на горе свиснет, чем мы начнем рассматривать ваши требования».