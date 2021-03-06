Необычный вариант избежания наказания предложил Верховный суд Индии мужчине, которого обвинили в неоднократном изнасиловании девушки, не достигшей совершеннолетия. Насильнику пообещали, что, если он женится на своей жертве, то не попадет за решетку и не лишится работы.

Как выяснило обвинение, преступник не просто совершал насильственные действия, но и угрожал девушке изуродовать ее лицо, облить бензином и поджечь и даже убить брата. Несчастная не выдержала и попыталась совершить самоубийство, и тогда о случившемся узнали родственники девушки.

Сначала они не обратились в полицию, потому что мать насильника обещала, что, как только девушка станет совершеннолетней, состоится свадьба. Однако слово свое не сдержала: обвиняемый женился на другой. И предстал перед судом.

Но предложение избавить преступника от наказания возмутило жителей страны. Они уже собирают подписи за отставку судьи, сообщает РИА «Новости».