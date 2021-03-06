Электромобили завоевывают все большую популярность благодаря своей экологичности. Но существует одна проблема: приходится тратить немало времени на зарядку севших аккумуляторов. На обычной зарядной станции на это уходит от сорока пяти минут до двенадцати часов.

С новой стороны к вопросу подошли в американской компании «Ample», которую организовали инженеры с опытом работы в «Tesla» и «Google». В окрестностях Сан-Франциско компания открыла пять станций по замене аккумуляторов электромобилей. Правда, пока они предназначены только для машин марки «Uber».

Вся процедура занимает ровно десять минут: именно столько времени требуется, чтобы извлечь старый аккумулятор и вставить на его место новый. Всю работу выполняют роботы. Участия водителя не требуется, ему нет необходимости даже выходить из машины.

Каждая станция рассчитана на два автомобиля. По словам разработчиков, их батареи совместимы с любым автомобилем, сообщает «Daily Mail».