В пятницу Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья пересмотрела собственное решение о запрете деятельности коммерческих центров по выходным. Работу этих торговых предприятий разрешили в течение всей недели, включая субботу и воскресенье, с обязательным соблюдением всех мер предосторожности. Решение было принято после того, как сотрудники этих центров вышли на протест под лозунгом: «Боритесь с эпидемией, а не с рабочими местами!», требуя не лишать их и так скудного заработка.

Ситуацию немедленно раскритиковала на своей странице в социальной сети назначенная буквально несколько дней назад советник Майи Санду по межэтническим отношениям Наталья Давидович. Она выразилась в том духе, что, если сейчас открыть торговые центры, то потом придется закрыть вообще все, и работы прибавится только у гробовщиков.

В комментариях люди, судя по всему, знакомые с Натальей Давидович по ее прежней деятельности, написали, что недовольны не только сотрудники торговых предприятий, но и родители, которые требуют возобновления очных занятий и открытия детских центров. В ответ советник президента пренебрежительно отозвалась как об интеллектуальном уровне правительственной структуры, принимающей решения, так и об уровне родителей, к которым эта структура прислушивается.

Непонятно, правда, выразила ли госпожа Давидович свое личное мнение или озвучила официальную позицию Администрации президента. И в том, и в другом случае подобное отношение ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что советник главы государства в столь важной сфере, как межэтнические отношения, начинает свою деятельность с такого, мягко говоря, некрасивого демарша.