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Газета "Кишиневские новости"

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Заботы граждан Майю Санду не волнуют

Заботы граждан Майю Санду не волнуют
06 марта
15:07 2021
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Общаться с жителями страны президент не желает

В период предвыборной кампании, убеждая избирателей отдать свои голоса за нее, госпожа Санду громко обещала быть президентом всех граждан. Она добилась своего, заняв пост главы государства. Вот только про данные обещания тут же позабыла.

Достоянием общественности стала фотография, сделанная у ограды здания Администрации президента. 70-летняя пенсионерка несколько часов прождала здесь аудиенции президента, надеясь рассказать Майе Санду о своих проблемах и попросить о помощи. Ожидания были напрасны: к женщине не вышел никто из сотрудников аппарата президента. На долю пенсионерки осталось только общение с работниками Службы государственной охраны.

Напомним: в бытность президентом, Игорь Додон еженедельно выезжал в районы, напрямую общался с гражданами, хорошо знал об их проблемах и очень многие помог решить.  

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