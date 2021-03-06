Глава Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы (ДГБ) в своем ежегодном отчете Сейму рассказал о том, как его ведомство не поддалось на провокацию, организованную Москвой, сообщает Delfi.

По словам главного разведчика страны Дарюса Яунишкиса, в начале 2020 года в Вильнюсском аэропорту приземлился самолет Hawker 800, принадлежащий известному российскому предпринимателю, которому запрещен въезд в страны Евросоюза, Евгению Пригожину. По трапу спустился человек, очень похожий на него, и на контроле представил свои документы, где значилось, что он Пригожин. «Некоторые цифры просто не совпали, и автоматически этот человек попал в Литву, не вызвав подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке», – рассказывал Яунишкис. По его словам, двойник Пригожина отправился в город, где сфотографировался у здания Министерства транспорта и коммуникаций, после чего вернулся на борт самолета и улетел в Россию. В том же году он второй раз побывал в Вильнюсе, сделал селфи у здания Сейма и, несмотря на наличие собственного самолета, отправился на поезде в Минск. А чуть позже в ряде российских изданий появились материалы, рассказывающие о том, что Пригожин, вопреки санкциям против него, посещает страны ЕС. Таким образом, полагает Яунишкис, Москва пыталась вызвать недоверие к властям Литвы со стороны брюссельских чиновников, показать, что границы Евросоюза «дырявые».