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Газета "Кишиневские новости"

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Нэстасе обратился за советом к «цивилизованному миру»

06 марта
14:57 2021
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Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе обратился к «европейским партнерам» за советом, сообщает ИНФОТАГ.

На брифинге политик зачитал открытое письмо, разосланное во всевозможные диппредставительства. В послании Нэстасе просит дать рекомендации по преодолению в стране политического кризиса. «Эскалация политического конфликта, продвигаемая в партийных интересах и в ущерб цивилизованному диалогу на благо граждан, разделяет общество и лежит в основе чрезвычайно жесткого конфликта на уровне фундаментальных принципов правового государства», – говорится в письме. Нэстасе пафосно объявил: «Молдова снова нуждается в помощи цивилизованного мира, ей нужна поддержка Европы». Многие аналитики полагают, что обращение есть ничто иное как выпад в сторону президента Майи Санду, которая проводит свою политику, не учитывая интересы Партии «Достоинство и правда». Нэстасе больше месяца просил главу государства предложить на пост премьера его кандидатуру, но она осталась глуха ко всем обращениям.  

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