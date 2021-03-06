Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе обратился к «европейским партнерам» за советом, сообщает ИНФОТАГ.

На брифинге политик зачитал открытое письмо, разосланное во всевозможные диппредставительства. В послании Нэстасе просит дать рекомендации по преодолению в стране политического кризиса. «Эскалация политического конфликта, продвигаемая в партийных интересах и в ущерб цивилизованному диалогу на благо граждан, разделяет общество и лежит в основе чрезвычайно жесткого конфликта на уровне фундаментальных принципов правового государства», – говорится в письме. Нэстасе пафосно объявил: «Молдова снова нуждается в помощи цивилизованного мира, ей нужна поддержка Европы». Многие аналитики полагают, что обращение есть ничто иное как выпад в сторону президента Майи Санду, которая проводит свою политику, не учитывая интересы Партии «Достоинство и правда». Нэстасе больше месяца просил главу государства предложить на пост премьера его кандидатуру, но она осталась глуха ко всем обращениям.