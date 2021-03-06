Дождевые леса в долине реки Амазонки дают около пятой части кислорода, потребляемого жителями Земли. Не зря эти леса называют «легкими планеты». Здесь отмечается большое биоразнообразие, живет множество видов растений, животных, птиц и насекомых. И здесь по-прежнему обитает коренное население этих мест. Однако из-за производственной деятельности человека площадь дождевых лесов стремительно сокращается, еще три года назад подсчеты ученых показали, что «легкие планеты» утратили семнадцать процентов своей территории. И процесс уничтожения продолжается.

Обеспокоенные этим обстоятельством, индейцы Амазонии подали в суд иск к крупной французской сети супермаркетов «Casino», магазины которой расположены по всей Бразилии и Колумбии. Компанию обвиняют в том, что ее поставщиками мяса являются скотобойни, уже вырубившие как минимум пятьдесят тысяч гектаров дождевых лесов. В исковом заявлении изложено требование прекратить деятельность, в результате которой уничтожаются леса. Требуется также возместить ущерб в сумме трех миллионов организациям, объединяющим коренное население Амазонии.

Иск подан на основании закона, принятого в Бразилии еще в 2017 году. Согласно документу, предприниматели обязаны в своей деятельности соблюдать права человека и окружающей среды. Нынешнее дело станет первым, рассматриваемым в рамках этого закона, передает rtvi.com.