Пандемия коронавируса породила серьезный дефицит средств индивидуальной защиты, особенно на первом этапе. Ученые разных стран работают над тем, как сделать такие средства более долговечными. Шаг вперед в этом направлении сделали специалисты индийского Института фундаментальных исследований.

Они пришли к выводу, что продлить срок службы респиратора класса N95 можно, если добавить в него еще один слой, состоящий из графеновой пасты. Этот материал обладает способностью собирать вирусы и мелкую пыль, препятствуя их проникновению в органы дыхания. Эксперименты показали, что по эффективности прослойка не уступает свежему респиратору. А удаляются загрязнения с поверхности пасты элементарно – с помощью перекиси водорода. Поскольку пандемия коронавируса пока не сдает позиции, эта разработка может оказаться очень полезной для обеспечения безопасности врачей и пациентов, передает «МИР 24».