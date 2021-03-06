В Индии научились продлевать срок службы респираторов
Пандемия коронавируса породила серьезный дефицит средств индивидуальной защиты, особенно на первом этапе. Ученые разных стран работают над тем, как сделать такие средства более долговечными. Шаг вперед в этом направлении сделали специалисты индийского Института фундаментальных исследований.
Они пришли к выводу, что продлить срок службы респиратора класса N95 можно, если добавить в него еще один слой, состоящий из графеновой пасты. Этот материал обладает способностью собирать вирусы и мелкую пыль, препятствуя их проникновению в органы дыхания. Эксперименты показали, что по эффективности прослойка не уступает свежему респиратору. А удаляются загрязнения с поверхности пасты элементарно – с помощью перекиси водорода. Поскольку пандемия коронавируса пока не сдает позиции, эта разработка может оказаться очень полезной для обеспечения безопасности врачей и пациентов, передает «МИР 24».