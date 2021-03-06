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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Индии научились продлевать срок службы респираторов

06 марта
09:37 2021
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Пандемия коронавируса породила серьезный дефицит средств индивидуальной защиты, особенно на первом этапе. Ученые разных стран работают над тем, как сделать такие средства более долговечными. Шаг вперед в этом направлении сделали специалисты индийского Института фундаментальных исследований.

Они пришли к выводу, что продлить срок службы респиратора класса N95 можно, если добавить в него еще один слой, состоящий из графеновой пасты. Этот материал обладает способностью собирать вирусы и мелкую пыль, препятствуя их проникновению в органы дыхания. Эксперименты показали, что по эффективности прослойка не уступает свежему респиратору. А удаляются загрязнения с поверхности пасты элементарно – с помощью перекиси водорода. Поскольку пандемия коронавируса пока не сдает позиции, эта разработка может оказаться очень полезной для обеспечения безопасности врачей и пациентов, передает «МИР 24».

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