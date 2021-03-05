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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Кому нужен депутатский мандат ценой здоровья сограждан

Фуркулицэ: Кому нужен депутатский мандат ценой здоровья сограждан
05 марта
21:57 2021
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Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ призывает весь политический класс хорошо подумать о целесообразности проведения досрочных парламентских выборов в условиях критической пандемической ситуации. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.  

«Заболевания и смерти дорогих нам людей будут на счету политических деятелей, которые объявят эти выборы, и не будет поблажек ни для победителей этой предвыборной гонки, ни для проигравших. Эти мандаты будут получены ценой здоровья наших сограждан. Не думаю, что кому-либо нужен такой мандат», – отметил он. Напомним, ранее Игорь Додон предложил сначала обеспечить вакцинацию от коронавируса трети населения, а потом вернуться к теме досрочных выборов.

Фуркулицэ предупреждает тех, кто настаивает на досрочных выборах: Ценой ваших мандатов станет здоровье наших граждан.

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