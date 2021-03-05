Возможность предоставления нашей стране партии вакцин из Китая обсудила сегодня председатель парламента Зинаида Гречаный с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжан Инхун.

Как сообщается в пресс-релизе парламента, собеседники обсудили различные аспекты молдавско-китайского сотрудничества, в том числе и меры, принимаемые властями наших стран в борьбе с COVID-19 и в преодолении связанных с этим социально-экономических вызовов.

Также стороны обменялись мнениями о мерах, принимаемых властями наших стран в борьбе с COVID-19 и в преодолении связанных с этим социально-экономических вызовов. Спикер молдавского парламента выразила благодарность за важную поддержку, оказываемую китайскими властями Республике Молдова. В этом контексте была затронута тема предоставления нашей стране партии вакцин из Китая.

На встрече присутствовала и советник спикера парламента Виорика Думбрэвяну.