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Газета "Кишиневские новости"

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Китай готов предоставить Молдове партию вакцины против коронавируса

Китай готов предоставить Молдове партию вакцины против коронавируса
05 марта
21:47 2021
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Возможность предоставления нашей стране партии вакцин из Китая обсудила сегодня председатель парламента Зинаида Гречаный с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжан Инхун.

Как сообщается в пресс-релизе парламента, собеседники обсудили различные аспекты молдавско-китайского сотрудничества, в том числе и меры, принимаемые властями наших стран в борьбе с COVID-19 и в преодолении связанных с этим социально-экономических вызовов.

Также стороны обменялись мнениями о мерах, принимаемых властями наших стран в борьбе с COVID-19 и в преодолении связанных с этим социально-экономических вызовов. Спикер молдавского парламента выразила благодарность за важную поддержку, оказываемую китайскими властями Республике Молдова. В этом контексте была затронута тема предоставления нашей стране партии вакцин из Китая.

На встрече присутствовала и советник спикера парламента Виорика Думбрэвяну.

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