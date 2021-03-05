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Газета "Кишиневские новости"

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Стало известно, когда можно будет сделать прививку “Эпиваккороной”

Стало известно, когда можно будет сделать прививку “Эпиваккороной”
05 марта
21:47 2021
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Эту вакцину разрешили применять и пациентам старше 60 лет.

Препарат против коронавируса “Эпиваккорона”, разработанный новосибирским центром “Вектор”, будет доступен для россиян в рамках массовой вакцинации со второй половины марта, об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

Напомним, препарат “Эпиваккорона” зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Это вторая официально одобренная в стране отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации “Эпиваккороной” будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины “Вектора” против мутаций ковида.

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