На сегодняшний день в стране 169623 человека прошли лечение и 4071умер от инфекции COVID-19.

На 5 марта в Молдове подтверждены 192985 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11130 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17524 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4057 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 322 в крайне тяжелом состоянии (65 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).