В поисках эффективных средств борьбы с коронавирусом исследователи изучают, в том числе, и его способность выживать на разных поверхностях. Американсике ученые выяснили, что дольше всего – до трех суток – патоген остается активным на пластике.

И вот японская компания «Toppan Printing» разработала новый материал – пластик, обладающий антивирусными свойствами. Особые вещества, убивающие патоген, включаются в материал в процессе производства, а не покрывают поверхность пластика. В результате практически все вирусы попавшие ан поверхность пластика, погибают максимум в течение суток. Повреждение материала не уменьшает его противовирусный эффект.

Прежде всего новый материал (он уже сертифицирован и запатентован) будет использоваться в финансовой сфере для изготовления банковских карт. Но сфера применения антивирусного пластика гораздо шире – из него можно делать и удостоверения личности, и автомобильные права, и другие документы, сообщает РИА «Новости».