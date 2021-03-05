Пятница, 5 марта 2021, 23:50

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Создана пластиковая карта, уничтожающая вирусы

05 марта
21:27 2021
Версия для печати

В поисках эффективных средств борьбы с коронавирусом исследователи изучают, в том числе, и его способность выживать на разных поверхностях. Американсике ученые выяснили, что дольше всего – до трех суток – патоген  остается активным на пластике. 

И вот японская компания «Toppan Printing» разработала новый материал – пластик, обладающий антивирусными свойствами. Особые вещества, убивающие патоген, включаются в материал в процессе производства, а не покрывают поверхность пластика. В результате практически все вирусы попавшие ан поверхность пластика, погибают максимум в течение суток. Повреждение материала не уменьшает его противовирусный эффект.

Прежде всего новый материал (он уже сертифицирован и запатентован) будет использоваться в финансовой сфере для изготовления банковских карт. Но сфера применения антивирусного пластика гораздо шире – из него можно делать и удостоверения личности, и автомобильные права, и другие документы, сообщает РИА «Новости».   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,550,00%
EUR20,91–0,46%
GBP24,28–0,41%
UAH0,63–0,09%
RON4,28–0,45%
RUB0,24+0,40%

Курсы валют в MDL на 05.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд