Все ближе и реальнее начало колонизации спутника Земли. В связи с этим неизбежно возникнет проблема доставки туда продуктов питания. Исследователи из международного проекта «Lunar Hatch» выдвигают один из вариантов решения. Будущим астронавтам предлагается заняться рыборазведением уже непосредственно на Луне, используя имеющуюся там на освещенной стороне воду. Оплодотворенную икру доставят с Земли. Кстати, по предположению ученых, если вода будет легко доступна, со временем обитатели лунной деревни смогут выращивать и некоторые овощи и, возможно даже, зерновые культуры.

Был проведен эксперимент, в ходе которого изучалось, как икра европейского морского окуня и серебристого горбыля перенесет вибрацию и другие нагрузки, подобные тем, какие возникают при запуске космического корабля «Союз». Результаты оказались прекрасными, хотя условия эксперимента были тяжелыми: стресс не повлиял негативно на икру, количество зародышей, вылупившихся после нагрузок, было практически таким же, как в контрольной группе, никаким стрессам не подвергавшейся.

По мнению ученых, из свежей рыбы астронавты получат незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты и витамин В12. К тому же рыба гораздо вкуснее сублимированных продуктов, традиционно используемых в питании астронавтов.

Американское агентство NASA объявило, что отправит людей на Луну уже через три года, а Европейское космическое агентство планирует построить базу на спутнике Земли уже к концу текущего десятилетия. А до начала этих миссий Океанографический институт во Франции совместно с Морской академией Калифорнийского университета намерены заблаговременно запустить наноспутник, «начиненный» оплодотворенной икрой, непосредственно с Международной космической станции, сообщает «The Daily Mail».