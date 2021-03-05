Ученые Балтийского федерального университета в российском Калининграде синтезировали магнитные наночастицы на основе окислов железа, способные бороться с раком.

В ходе эксперимента в лабораторных условиях было выяснено, что наночастицы, которые в восемь тысяч раз тоньше, чем человеческий волос, спровоцировали в раковых клетках усиленную реакцию окисления, в результате чего до трети этих клеток погибли. Здоровые клетки не пострадали.

Сейчас исследователи работают над повышением эффективности наночастиц в борьбе с онкологией. Это позволит уменьшить число наночастиц, применяемых в ходе курса лечения и увеличить безопасность такой терапии для здоровых клеток. По мнению ученых особенно перспективной новая технология может стать в деле лечения лимфомы – этот вид рака наиболее часто поражает детей и подростков, передает телеканал «Наука».