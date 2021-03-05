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Газета "Кишиневские новости"

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Туристам предлагают слетать «туда не знаю куда»

05 марта
11:18 2021
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Из-за пандемии у жителей Австралии нет возможности летать за границу. Поэтому страна стремится всячески активизировать внутренний туризм.

Авиакомпания «Qantas» предлагает клиентам воспользоваться новой услугой: полетами в неизвестном направлении. Из трех крупнейших городов страны – Сиднея, Мельбурна и Брисбена – будут совершаться авиарейсы, однако куда отправятся пассажиры, станет известно только после приземления лайнера. Но в полете (он продлится два часа) весь маршрут будет отображаться на экранах, вмонтированных в спинки кресел. Во время полета над некоторыми участками самолет снизит высоту, и пассажиры смогут полюбоваться с воздуха отдельными достопримечательностями.

После приземления туристов ждет развлекательная программа, а затем они вернутся домой. Экскурсия начнется рано утром и завершится поздним вечером. Удовольствие недешевое: за билет в эконом-классе придется заплатить 577 долларов, в бизнес-классе – уже 1200. В стоимость входит и завтрак перед вылетом, и обед или дегустация блюд и напитков в местах приземления. Запланировано по одному рейсу в марте, апреле и мае, на каждый будет продано сто двадцать билетов, сообщает CNN.   

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