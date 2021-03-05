В интернете появилась информация о готовящихся ужесточениях для выхода Молдовы в море через Джурджулештский порт

В Рени намерены заставить молдавский порт Джурджулешты платить за аренду земли.

Ренийский городской голова Игорь Плехов привлек юристов к изучению вопроса о передаче части территории Республике Молдова, на которой построен дунайский порт Джурджулешты, сообщает https://topor.od.ua.

В комментарии порталу «Izmail.es» голова Ренийской ОТГ заявил, что в своё время украинская территория была передана соседнему государству незаконно для строительства порта. Раньше эта территория была частью Ренийского района, а сейчас, по мнению городского головы, порт Джурджулешты с правовой точки зрения занимает землю города Рени. И на сегодняшний день нет никаких документальных подтверждений того, что местные органы власти своими решениями легализовали передачу этого земельного участка Молдове.

«Я сейчас усердно работаю с одесскими юристами, чтобы точно определить и закрепить границы нашего района. Но уже и так понятно, что границы Ренийской ОТГ доходят до устья реки Прут, то есть до государственной границы с Молдовой. Нет никаких законных оснований для передачи ренийской земли Молдове. Я общался на эту тему с пограничниками и другими ведомствами. Да, официально они не готовы со мной согласиться, но неофициально поддерживают мою постановку вопроса. Во всяком случае, в нормативных документах бывшего Ренийского района нигде не записано, что местные власти отказались от участка дунайского берега в пользу соседней республики. Следовательно, та земля, на которой сегодня расположен порт Джурджулешты, должна считаться территорией Ренийского района. И я буду добиваться, чтобы молдавский порт платил нам за аренду этой земли. Раз уж в Украине состоялась децентрализация власти, и раз уж районы получили больше полномочий и прав, то почему наша община не может этим воспользоваться? Как бы то ни было, моё дело – поднять вопрос на уровне украинской центральной власти и заставить руководство Джурджулештского порта доказывать, на каком основании они находятся на ренийской земле. Разумеется, молдавский порт никуда не исчезнет. Но если так случилось, что он построен на территории Украины, то пусть хотя бы платит за аренду земли», — отметил Игорь Плехов.

Ренийский городской голова заявил о планах направить соответствующее обращение президенту Украины, СБУ и НАБУ и потребует изучить законность передачи украинской территории в районе Джурджулешт Молдове.

«В любом случае, очевидно, что это было сделано с грубейшим нарушением Конституции Украины, которая предусматривает, что всякое изменение территории Украины может состояться только по итогам всенародного референдума. Как известно, референдума не было. Соответственно, по Конституции, земля под портом Джурджулешты – это территория Украины. Таким образом, межправительственные, пограничные и прочие соглашения на сей счёт должны быть признаны незаконными. Я прекрасно понимаю, что моя инициатива может вызвать очень громкий резонанс и даже международный скандал. Но для меня важнее интересы города», — заявил Игорь Плехов.

Во всей этой неожиданно возникшей шумихе странным выглядит то, что власти Украины вспомнили о якобы незаконных действиях спустя четверть века после начала работ на территории Джурджулешт, когда в ифраструктуру порта вложены более 65 млн $. Действительно, до настоящего времени парламенты Украины и Молдовы не узаконили, как того требуют конституции, изменения территорий стран, произошедшие после обмена согласованными участками земли. Но почему именно сейчас возник этот вопрос, который пока поднят лишь на местном уровне? Ответ, вполне возможно, лежит в засекреченной части бесед президентов Санду и Зеленского, состоявшихся в январе 2021 года. Джурджулештский порт, разумеется, не может составлять конкуренцию украинским портам, но уже стал лакомым куском, интерес к которому могут проявлять разные бизнес-группировки, близкие к новоизбранным президентам. Вот им и удалось включить в тему неофициальных переговоров глав государств вопрос Джурджулешт. А поскольку даже совершенно очевидное губительное для Молдовы строительство ГЭС на Днестре президента Санду почему-то не тревожит, вряд ли ей есть дело до порта, построенного, как выясняется, на «птичьих» правах.

Так что первый камень, брошенный украинским чиновником в мутные воды молдавского порта, вполне может стать серьезной проблемой для нашей страны. Но Санду до этого нет дела, ее во Всемирном банке, где она постигала тайны управления, учили совсем другому…