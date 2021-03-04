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Газета "Кишиневские новости"

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Политолог Ченуша: ЕС не поддержал Санду в несоблюдении Конституции

04 марта
21:18 2021
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Заявления президента Майи Санду противоречивы, считает политолог Дионис Ченуша. В социальной сети он написал, что глава государства занимается популизмом, когда заявляет об интерпретации Конституции через призму интересов граждан.

«Нужно признать, что многие из граждан не читали Конституцию и решения КС. Поэтому президент, как и другие институты, должны исходить из того, что говорит закон и защитники закона, в данном случае Суд. Популизм рождается, когда политики оправдывают свои действия словами: «так хочет народ», – написал политолог.

Ченуша считает, что президент говорит неправду, заявляя о поддержке европейцев в вопросе несоблюдения Конституции.

«На утверждения журналистки о том, что ЕС не высказал поддержку президенту во время политического кризиса, Санду заявила, что якобы Шарль Мишель ее выразил. Между тем, его заявления есть в открытом доступе, где он говорит, что видит досрочные выборы как разрешение кризиса, но все политики должны действовать в интересах страны. То есть европейский представитель не поддержал Санду в несоблюдении Конституции и решений КС», – отметил политолог.

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