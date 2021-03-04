В течение прошедшего дня, 4 марта, зарегистрированы еще 23 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 67-летний мужчина из района Леова, 79-летний мужчина из муниципия Кагул, 59-летний мужчина из муниципия Кагул, 69-летняя женщина из Яловенского района, 42-летняя женщина из Ниспоренского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 60-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Оргеевского района, 66-летняя женщина из Оргеевского района, 61-летний мужчина из Оргеевского района, 79-летний мужчина из Чадыр-Лунгского района, 63-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 77-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из Унгенского района, 69-летний мужчина из Приднестровья, 71-летний мужчина из Страшенского района, 72-летний мужчина из Флорештского района, 65-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Глодянского района, 68-летний врач из Кишинева.

На вечер 4 марта 168801 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 4049 человек умерли от инфекции.