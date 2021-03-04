На сегодняшний день в стране 168801 человек прошел лечение и 4049 умерли от инфекции COVID-19.

На 4 марта в Молдове подтверждены 191197 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10606 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17605 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4018 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 311 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).