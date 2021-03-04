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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 марта 168801 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 марта 168801 излечившийся
04 марта
19:57 2021
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На сегодняшний день в стране 168801 человек прошел лечение и 4049 умерли от инфекции COVID-19.  

На 4 марта в Молдове подтверждены 191197 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 10606 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17605 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4018 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 311 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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