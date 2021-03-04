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Газета "Кишиневские новости"

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Капитолий в Вашингтоне снова готовится к штурму

04 марта
18:47 2021
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Охрана Капитолия в Вашингтоне снова усилена из-за возможной попытки повторного штурма здания, пишет ВВС.

Отряд военных вновь вынужден охранять Капитолий в Вашингтоне. По заявлению спецслужб, группа вооруженных членов конспирологического сообщества QAnon готовила нападение на Капитолий 4-го марта. Именно 4-го марта, считают представители QAnon, должно состояться «Второе пришествие» Трампа к власти, чему они обязаны поспособствовать. Палата представителей США отменила сессию на четверг, однако Сенат продолжит работу в штатном порядке. Напомним, что в январе 2021 года лояльные Дональду Трампу граждане силой прорвались в Капитолий. В результате штурма погибли 5 человек. Трамп отказался признавать результаты президентских выборов и заявил, что победителем на самом деле стал он, а не Джо Байден. Сенат признал результаты выборов легитимными.

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