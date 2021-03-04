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Газета "Кишиневские новости"

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Техас и Миссисипи игнорируют Covid-19 и снимают ограничения

04 марта
18:37 2021
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Джо Байден раскритиковал решение властей Техаса и Миссисипи снять коронавирусные ограничения, сообщает ВВС.

Власти двух американских штатов, Техаса и Миссисипи, отменяют введенные из-за пандемии ограничения, а именно: правила социального дистанцирования, обязательное ношение масок, дистанционное обучение. Частным предприятиям, барам и ресторанам будет разрешено вернуться к привычному графику работы. Президент США Джо Байден назвал подобный план «мышлением неандертальцев». «Несмотря на вакцинацию, маски и другие меры предосторожности все еще играют значительную роль в сдерживании распространения вируса», отметил он. С момента начала пандемии в США было зафиксировано 28,7 млн зараженных и 519 тыс. смертей от Covid-19.

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