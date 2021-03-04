Президент страны Роберт Кочарян предположил в ходе пресс-конференции, что поражение в 44-дневной войне с Азербайджаном было заранее запланировано, сообщает Sputnik-Армения.

По словам политика, подобного рода подозрения возникли у многих высокопоставленных военных, и они пока никак не опровергнуты премьер-министром Николо Пашиняном. «Это ненормально, когда власть не может дать вразумительных объяснений. К примеру, почему на третий день войны была остановлена основная составляющая мобилизации, предполагающая пополнение вооруженных сил? Почему перед войной опытные боевые офицеры, генералы, полковники были заменены или отправлены в отставку?», – задавался вопросами Кочарян. Также он ставит в вину премьеру то, что тот вовремя не принял предложение Владимира Путина о посредничестве в деле прекращения войны с Азербайджаном.