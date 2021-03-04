Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе публично обратился к европейским государствам и партнерам по развитию с просьбой найти подходящее и законное решение по преодолению политического кризиса в нашей стране. Политик сказал на пресс-конференции о том, что причиной такого поступка стало сегодняшнее решение Конституционного суда, которое «было предсказуемым, как и предыдущие».

«Эскалация политического конфликта в узких интересах и в ущерб цивилизованному диалогу, разделение общества – это основа чрезвычайно опасного конфликта для фундаментальных принципов правого государства», – сказал Нэстасе.

Он обратил внимание европейцев на то, что в наша страна нуждается в очень серьезном и аргументированном примере политического подхода, с помощью которого можно преодолеть институциональный и конституционный кризис.

Лидер политформирования обратил внимание на то, что основные институты государства зачастую входят в противоречие с Конституцией, что создает опасные прецеденты.

Напомним, что Конституционный суд признал неприемлемым запрос президента Майи Санду, с помощью которого она надеялась наделить себя полномочиями по назначению министров во временном правительстве. Это уже третья неудачная попытка главы государства интерпретировать Конституцию по своему усмотрению.